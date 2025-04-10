Ihr Weg in die Personalverrechnung: Ablauf, Lernaufwand & Prüfung kompakt erklärt
Wissen schafft den größten Mehrwert, wenn es im Berufsalltag Wirkung entfaltet. Die ARS Akademie unterstützt Unternehmen und Fach- & Führungskräfte dabei, aktuelles Know-how aufzubauen, neue Perspektiven zu gewinnen und den Anforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt erfolgreich zu begegnen. Als Ö-Cert-zertifizierter Bildungsanbieter, Mitglied von Leitbetriebe Austria und Partner von Austrian Standards stehen wir für höchste Qualitätsstandards und Weiterbildung, die Unternehmen nachhaltig stärkt.
vertrauen jährlich auf die ARS Akademie
in der beruflichen Weiterbildung
in Präsenz, online und hybrid
mit frisch zubereitetem Brainfood
mit Zertifikaten und Fortbildungspunkten
aus Wirtschaft, Legislative und Praxis
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